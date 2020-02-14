全國高中木棒聯賽、中職春訓練習賽陸續開打了，學生棒球教練最會罵球員「沒有把腦袋帶來球場」，痛斥球員一味蠻幹，中信兄弟球星彭政閔強調自己也犯過這個錯，這個現象同時存在國內職棒場上，已是國內年輕球員共同會有的通病。

不少學生球員在比賽時，教練已經提醒打者壘上有人，要巧打、不要揮大棒，才能送回跑者，結果打者仍然猛揮大棒，得到被壓制的結果。玉里高中棒球隊總教練蕭良吉表示，這個現象就是沒有把腦袋帶來球場，自恃能力而不肯臨場應變，讓教練很傻眼。

由於資訊發達讓球員取得各種不同的打球方式，理論上應會吸收很多可用的訊息，然而，「沒有把頭腦帶來球場」的問題層出不窮，旅美投手江少慶表示，這是學生常犯的錯，比賽時要告訴球員每做一件事要先想起來放著，然後再去執行較妥當。

中信兄弟球星彭政閔指出，他也會犯這個錯！最主要是當下球員可能不太能體會教練的用意，想要用自己的方式去打球，所以教練要在問題發生之後立即告訴球員，好讓他們瞭解情況，久了就聽得進去。

江少慶說，他也經歷過這個學習階段，比賽是經驗的累積，可能當時球員碰到場上狀況的機會不多，因而不小心忘了，學生球員還在學習，盡可能提升他們對棒球的熱情、專注度，有了較高的熱情、專注度有助於觀念吸收。

其實「沒有把腦袋帶來球場」的現象也會出現在國內職棒場上，統一獅野手陳傑憲表示，觀察二軍的比賽常有「打者想把壘上打者送回來卻做不到」，因為棒球是「高失敗」的運動，從基本觀念下手慢慢教導球員擺脫不成熟的想法，以提升完成率。

(中時 )