由於今年春節連假在1月，工作天數減少及部分終端客戶、整機廠提前放假減少備貨量等因素，強信-KY(4560)1月營收0.77億元，年減48.05％。強信-KY表示，此次受武漢肺炎疫情影響，大陸企業延後復工及復工後面臨人力需求問題，兩家孫公司於2月10日復工後至今回工率近9成，生產不受太大影響。另外，該公司工業縫紉機零件（刀類、針位類）內部人機分離，且生產線自動化設備的投入，產能逐年提升25％，用工人數也降低15％，未來將持續以此為目標來降低生產成本。

強信-KY表示，成衣廠是勞動密集性產業，受疫情影響勢必面臨到人工問題，必須高度自動化的生產方式因應，強信-KY於2016年至2017年的自動化裝置產品主要以能夠自動切線、切布、送料、收料的裝置為主，如：防鳥巢裝置、自動剪線裝置及自動切帶裝置，產品特性為省時、省力及省工序，針對終端成衣廠生產線的設備進行附屬裝置加裝升級，可以提升人工效率及產能近40％。

2019年開始設計及製作支持一人單機或一人多機工序的自動化設備，如：自動縫下擺、自動上羅紋、包坎壓線二道縫、自動拉褲腰及縫、翻、切羅紋機，提供給終端成衣廠作為周邊縫紉設備生產線，產品特性為自動收料、省時及省人工，用以降低終端成衣廠的用工人數及生產成本，依設備不同可提升生產效率及產能12％～75％不等。

強信-KY在2020年自動化裝置除了將舊有產品性能提升，更貼近客戶需求外，並開發部分高性價比產品，如：四針六線自動剪線、電子拖輪、1-6電腦分段裝置及人字車防鳥巢等裝置產品。為使自動化裝置及自動化設備在產品的性能及研發速度上更具優勢，成立工業縫紉機輔助裝置電機及控制箱生產線，自主研發及設計電控系統，除了可滿足未來自動化裝置的功能及縫製性能外，更可加速新一代產品的升級。而在自動化設備則採取與終端成衣大廠進行策略合作，研發螺紋系列自動切翻、上、壓線設備單元，並將自動縫下擺系列延伸，讓設備能自主縫童裝類、袖口及腳口等設備。

疫情影響將會是短空長多，將加速成衣廠自動化需求，強信-KY看好未來自動化設備及裝置勢必讓終端成衣廠會增加需求，更有助自動化設備及裝置業績擴展。

(時報資訊)