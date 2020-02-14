新冠肺炎疫情持續延燒，截止至14日止，共有52491確診病例、1320死。對此，世衞組織顧問、頂尖傳染病科學家隆尼尼警告，疫情恐進一步惡化，全球將有2/3人口遭病毒感染。

據美財經媒體報導，追蹤新冠病毒在陸傳染力的世界衛生組織（WHO）顧問隆尼尼（Ira Longini）在WHO日內瓦總部表示，估計最終的感染人數可能會比當前官方統計的總數約6萬人，最終上看到數十億。

隆尼尼表示，隔離或許可以減緩傳播速度，但病毒仍有機會出現病狀之前在大陸蔓延。隆尼尼的估測模型是以「每位感染者通常傳染給另外2至3人」的假設。但他也表示，由於缺乏快篩檢驗和部分人的感染症狀相對溫和，讓追蹤病毒傳播更為困難。

隆尼尼說，即使有辦法將傳染力減半，全球仍將近1/3的人遭感染。他也表示，除非病毒傳染性發生變化，否則監測和遏制手段的作用也僅止於此，隔離病例和密切接觸者不會阻止新冠病毒的傳播。

報導也指出，如果病毒照估測的傳染力擴散，顯示大陸對上千萬人的城市祭出嚴格的「封城」隔離措施成效有限。WHO秘書長譚德賽先前讚揚大陸嚴格的隔離手段，讓大陸以外的世界有空間可著手防疫。

並非只有隆尼尼提出如此警告。倫敦國王學院傳染病專家佛格森（Neil Ferguson）（Neil Ferguson）估計，大陸每天的感染人數可能高達5萬人，遠高於官方公布的每日數千人。

不過對於此一推論，英國倫敦衛生與熱帶醫學學院傳染病專家海曼（David Heymann）謹慎表示，需要收集更多資料了解病毒可能的擴散範圍，「不是說隆尼尼的推測錯了，只是模型需要更多資訊讓其完善」。

(中時電子報)