對於不接陸配子女回台一事，蔡英文表示是暫時性措施。（劉秀芬攝）

新冠肺炎疫情蔓延，民眾瘋搶口罩、酒精，蔡英文總統關心防疫物資，14日下午至台南視察隆田酒廠酒精生產線，她表示，政府會協助業者穩定生產與供貨，每天可生產20萬瓶75度酒精，請國人放心大家不要囤貨。

現場媒體詢問蔡英文，前總統馬英九批蔡政府罔顧《兒童權利公約》精神，歧視凌駕人道，應讓陸配子女回台與父母團員，蔡英文表示，沒有歧視的問題，這是暫時性措施。

蔡英文最後強調，現在以保護國人健康，把疫情風險降至最低為最重要的處理原則，馬既然做過總統，應該要知道，現階段以疫情掌控為最優先。

此外，對於菲律賓禁止台人入境問題，蔡英文回覆，要看對方是基於政治考量或防疫考量，若是基於防疫，台灣疫情情很穩定，可以來討論如何協助他們，如果是基於政治考量，就要請他們三思，「我們不能容忍這樣的事情」，會有相應的處理，相關部會都有準備，時間到就會宣布。

位於台南官田區的隆田酒廠原是台灣菸酒公司主要生產95度酒精的酒廠，為因應此波疫情，酒精生產線產能全開，每天可生產500cc瓶裝95％酒精6600打。此外，受行政院指示，台酒屏東酒廠、花蓮酒廠、台中酒廠、宜蘭酒廠也加入生產酒精的行列。

★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！

(中時 )