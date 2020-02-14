嘉義縣中埔分局義仁所日前巡邏時見1名男子違規闖紅燈，鳴笛要求停車受檢，該名蔡姓騎士竟加速逃逸，警方追了快6公里，將他圍捕壓制，蔡男沿途闖紅燈、逆向、任意亂竄，警方依法開單，罰鍰最高可達7萬4400元。

義仁所副所長陳丞堯、警員李易軒在台18線與大義路口巡邏時，見19歲蔡姓男子騎車行經大義路口時違規闖紅燈，不但不停下來受檢，還沿台18線往中埔鄉仁義路方向加速逃逸，並在沿線道路任意亂竄行駛、闖紅燈及逆向行駛等。途中中埔所警員李孟威、蘇峻楷及頂六所副所長林建佑、警員黃思加入協助攔截圍捕，蔡男逃逸約5.6公里後，被警方安全攔截下車壓制在地。

中埔分局指出，蔡男蔡民疑因闖紅燈又無照駕駛重機車，故不願下車受檢，沿途的違規行為員警均依規定全數製單舉發，闖紅燈5件、無照駕駛重機車、交通違規不服稽查取締及逆向行駛2件等交通違規行為，罰鍰總計最低2萬7400元，最高7萬4400元。

(中時 )