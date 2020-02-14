受到新冠肺炎衝擊，來自大陸汽車零件因延後復工而斷料，導致日產汽車位於日本九州廠的產線暫時停工，加上出現11年來首度虧損，並大砍財測，日產股價今（14日）暴跌逾9%，來到514日圓，創下近11年來新低。

日經新聞報導，日產位在大陸的襄陽、鄭州等工廠都要延至20日之後才復工，影響所及，日產旗下「日產自動車九州」14日也有兩條產線停工，17日還有一條產線停工，之後新增24日。但2月減產的數量可望在3月後趕工補回來。

日產昨公布財報，由於上季全球新車銷量年減10.8%至119.5萬台，拖累2019年第3季（10~12月）營收較去年同期下滑17.8%至2.5兆日圓，合併營業利益大減78% 至227 億日圓，同期股東純益轉為虧損261億日圓，為2008年金融風暴以來首度出現虧損。

日產財報慘淡主要是全球銷售持續低迷，其中，日本和北美等地銷售分別衰退19.8%和18.4%更是致命傷，而大陸市場恐因肺炎疫情延燒後市令人擔憂。

日產披露11年來最慘財報後，周五股價跳空下殺，終場暴跌9.64%（或55日圓），收在514日圓，摔至10年半新低價。

(中時電子報)