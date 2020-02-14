未來連同14架UH-60M黑鷹直升機、2架S-70C-6型機及3架EC225型機，未來會有3種機型、19架直升機執勤救護任務。（摘自陳明文臉書／張毓翎嘉義傳真）

空軍嘉義基地第四聯隊所屬救護隊14日上午9時許在嘉義基地舉行UH-60M黑鷹直升機成軍暨S-70C-1型機除役典禮，受新冠肺炎疫情影響，軍方決定以防疫為優先，不邀外賓也未對外公開；不過，受邀出席的立委陳明文稍早高調在臉書po出相關照片，並感謝國軍弟兄維護區域和平穩定。

陳明文透過臉書表示，他和立委蔡易餘、王美惠一同參加UH-60M成軍暨S-70C-1型機除役典禮，近日中共軍機繞台，國軍為守護領空，連防疫工作都需要國軍弟兄姊妹幫忙，國軍是一支訓練精良的部隊，面對各種威脅與挑戰不會屈服，並感謝國軍弟兄努力保家衛國。

今日軍方除邀陳明文等人，還邀請退伍飛行官一同見證U -60M黑鷹直升機成軍典禮。據了解，這次共13架S-70C-1型機除役，另外，未來連同14架UH-60M黑鷹直升機、2架S-70C-6型機及3架EC225型機，未來會有3種機型、19架直升機執勤救護任務。

(中時 )