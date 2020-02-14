每日經濟新聞報導，2月10日，重慶巴南區攀鋼重慶鈦業公司「由於復工後未嚴格按照市疫情管控要求進行管理，發生一起聚集性疫情事件，該公司2例確診，1例無症狀陽性感染者，造成131人密切接觸」。

對此，大足工業園區管理委員會相關人士稱確有其事。據該人士介紹，目前攀鋼重慶鈦業公司已經整個封鎖隔離，其所在的巴南區麻柳沿江開發區正加強企業排查。

攀鋼集團重慶鈦業有限公司實為攀鋼釩鈦的孫公司。

(工商 )