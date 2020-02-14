陸復工爆發群聚感染 重慶一公司已封樓隔離 16:292020/02/14 工商 賴瑩綺 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 傳重慶一家公司復工後未按照規定疫情管控，爆發群聚感染，目前整棟公司封樓隔離。(圖/美聯社) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 每日經濟新聞報導，2月10日，重慶巴南區攀鋼重慶鈦業公司「由於復工後未嚴格按照市疫情管控要求進行管理，發生一起聚集性疫情事件，該公司2例確診，1例無症狀陽性感染者，造成131人密切接觸」。 對此，大足工業園區管理委員會相關人士稱確有其事。據該人士介紹，目前攀鋼重慶鈦業公司已經整個封鎖隔離，其所在的巴南區麻柳沿江開發區正加強企業排查。 攀鋼集團重慶鈦業有限公司實為攀鋼釩鈦的孫公司。 (工商 ) #重慶 #攀鋼 #鈦業 #復工 #隔離 也許您會感興趣 推薦閱讀 強信-KY山東廠10日復工 高林股則無法復工 21:132020/02/10 財經 科技業拚復工 缺工缺料難解 04:102020/02/11 財經要聞 台商大陸廠 復工狀況不同調 04:102020/02/11 產業．科技 美國隔離超爽？全球隔離餐曝光 18:122020/02/12 日常 我10確診個案好轉 出院時間未定 04:092020/02/13 焦點新聞 全台7萬人隔離 清明是下波挑戰 04:102020/02/13 生活新聞 《業績-電子零件》優群1月營收月減3成，Q1營運看謹慎 14:152020/02/13 財經 勤誠昆山廠 14日復工 04:102020/02/14 證券．權證 江興鍛壓大陸太倉廠今復工 2月出貨不如1月 11:092020/02/14 財經 《生醫股》岱宇大陸嘉興廠復工，3月復工率拚7成 15:572020/02/14 財經 財經熱門新聞 獨家》震撼！華航祭無薪假 開放留停 - 財經 陸復工爆發群聚感染 重慶一公司已封樓隔離 - 財經 - 工商 疫情影響半導體業？台積電大陸員工曝現況 - 財經 無薪假風暴》祭減薪、無新假止血！ 疫情重創航空業 - 財經 華為設備後門沒找到 美國裝的被逮到 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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