財政部促參司司長王秀時率團隊，14日與苗栗縣政府召開109年度促參案件起案及諮詢服務會議。（巫靜婷攝）

苗栗縣城市規畫館，將規畫由勞青處等局處活化利用。（巫靜婷攝）

財政部促參司司長王秀時率團隊，14日與苗栗縣政府召開109年度促參案件啟案及諮詢服務會議，並到出磺坑現勘，會中由衛生局、文觀局提報共4件啟案及諮詢案件、1件終止契約案件，針對「苗栗縣衛生醫療健康園區BOT」，促參司建議權利金，應以「風險分擔、利潤共享」為原則，吸引潛在廠商投資意願。

王秀時提到，苗栗縣歷年共有18件簽約案，簽約金額達230億元，領取擴大獎勵金達2億多元，為全國排名第7，成績不錯，但其中170億元提前終止契約需特別注意，分析失敗原因、吸取經驗。針對衛生醫療健康園區BOT案的困難，促參司強調，促參案非以收取權利金為主要目的，建議縣府定位要明確。

4件啟案及諮詢案件，除了衛生醫療健康園區BOT案，還有深度文化探索中心ROT案暨附設探索會館BOT案、百變影城文創園區新建營運移轉BOT案及公館鄉出磺坑旅館休閒園區新建營運移轉BOT案；終止契約案件則為後龍濱海休憩園區－經典跑車體驗園區興建移轉案。

文觀局簡報，深度文化探索中心ROT案暨附設探索會館BOT案，基地有2棟建築物，前棟為苗栗縣城市規畫館，規畫以ROT方式整建成推廣文化觀光、藝術展示的中心；後棟為舊議會大樓，規畫拆除以BOT方式新建會館，提供遊客住宿，但經5次公告都沒有民間單位提案，因此目前規畫由勞青處等局處活化城市規畫館。

(中時 )