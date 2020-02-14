警方發現在公車亭內睡著的汪嫌。（警方提供／陳鴻偉台北傳真）

吳姓女子日前在西門町某日式燒烤店前，遭人騎機車搶走皮包，萬華警方循線追查，鎖定44歲汪姓毒蟲涉嫌重大，研判汪居無定所，可能在台北車站周遭閒晃伺機作案，14日上午在車站周遭巡查時，發現汪男就混跡其中，當場將他逮捕。

警方指出，2月10日晚間11時30分許，吳女在燒烤店與友人聚餐，在店外長椅上聊天時，將隨身包包放在一旁，一時疏忽遭1男子騎機車經過，並搶走包包揚長而去。

警方調查作案機車是在士林一帶失竊，犯嫌再將車牌取下，經連日追查，鎖定無業且染有毒癮的汪男涉有重嫌，因汪居無定所，警方分析後，認為他可能在北車一帶閒晃，平時則混跡在遊民聚集的處所。

萬華警方14日上午10時在北車一帶查訪，發現正在公車等候亭內睡著的汪嫌，當場將他逮捕，汪嫌供稱因找不到工作缺錢花用，當天騎車在西門町尋找目標，發現包包順手搶走，警訊後被依搶奪罪移送法辦。

日前有民代質疑漢中、武昌兩派出所，合併為西門町派出所後，轄區治安有問題，對此警方表示，兩所合併警力並未減少，總計有61人，全日可編排2線巡邏，在治安方面亦展現正面效益。統，計2020年1月全般刑案破獲率63.53％，較去年1月破獲率49.48％大幅提升，刑案發生數部分，109年1月發生85件，亦較108年1月192件減少107件，顯見整併後警力充足，效能更大幅提升。

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(中時 )