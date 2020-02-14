梁敏婷分享情人節禮物。（圖／翻攝自fun0310 IG）

王瞳去年和馬俊麟鬧出假戲真做風波，引來馬俊麟妻子梁敏婷以侵害配偶權為由，提告求償400萬。今(14日)逢情人節，梁敏婷稍早在IG分享自己收到的「情人節禮物」，只是這份大禮並非來自馬俊麟，而是兩人所生兒子的一泡尿，讓白家綺看了也驚呆，直說：「開什麼玩笑」。

馬俊麟去年開記者會，證實梁敏婷對王瞳提告，但他透過公司才知道此事，嘆：「也許是我的溝通技巧很差、也許是我很沒有能力、也許是我太太不知道怎麼跟我相處」，又指事發後夫妻感情降到冰點，在家都透過社群軟體溝通家務事，至於是否會離婚？馬俊麟愣了一下回應：「我不知道。」

常在IG分享一對雙胞胎兒子萌照的梁敏婷，今丟出收到情人節禮物的照片，她模仿兒子的口吻寫下：「媽媽，情人節快樂」，照片中可見禮物卻是一攤尿，網友笑說：「這禮物太特別了！！」、「媽咪 辛苦了」、「太調皮了！要打屁股啦」、「媽媽，遇水則發」。

(中時電子報)