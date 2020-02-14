外資及陸資今持買超台股16.94億元。日盛日盛基金經理人楊遠瀚表示，新冠肺炎短期受到控制，但仍需觀察病例變化與城市封城、復工狀況，全球景氣原處於緩步回溫狀態，惟新冠肺炎疫情將衝擊中國內需、製造業，並可能影響全球經濟，短期數據可能受創，幸好中國積極注資支撐股市與經濟，廠商2月上旬也逐漸復工，但由於封城與疫情仍嚴峻使回工率偏低，電子供應鏈仍亂，消費也受衝擊，廠商2、3月營收受害大，惟若疫情未再顯著惡化，則最壞情況已過，訂單目前仍未消失而遞延的機率高，可趁震盪期間布局後續產業趨勢明確、產品期待性高的相關個股。

街口投信認為，雖然近期受到新冠肺炎疫情影響，產業下游或者終端位在中國地區的業者，短期營運展望以及股價的下修無可避免，現今資本市場的修正反而提供下一輪長線布局的良好時機。

楊遠瀚指出，產業方面可留意包括Macbook鍵盤剪刀腳設計，2020年改款陸續推出；資料中心建置增加，server需求也回溫；Mini led，2H20 Apple將開始採用，產業將開始起飛；CIS供需吃緊，IC、封裝受惠；Iphone11淡季備貨優於預期，iPhone12換機潮期待；Intel、AMD、Nvidia新平台、新顯卡及美日的新款遊戲機將陸續推出；供給受限、需求改善的上游受惠族群如被動元件、記憶體；5G基地台仍處快速增長期，100G/400G升級趨勢，光通訊正向看待；遊戲股為新冠肺炎下的防禦族群，挑選2020年將推出大作的族群。

(時報資訊)