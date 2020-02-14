中租-KY（5871）公布2020年1月自結合併營收46.98億元，雖因春節工作天數較少、中國大陸銷貨業務認列準則變更影響，較去年12月59.28億元減少20.74％、降至近11月低點，仍較去年同期45.08億元成長4.22％，改寫同期新高。

觀察中租1月各地區業務概況，中租表示，台灣及東協地區營收分別年增14％、30％。中國大陸則因銷貨業務型態變更，改為不再承擔存貨風險的業務模式，會計認列準則改採淨額法認列，使營收較去年同期減少，但新增業績與業務動能維持。

中租發言人廖英智說明，中租在中國大陸的銷貨業務，原先未考慮交貨遞延、報關失敗等貿易風險，今年從嚴認定，跟客戶約定不承擔相關風險責任。依據會計認列準則，性質需視同貿易融資業務，相關營收由原先的總額法改為淨額法認列。

廖英智表示，相關營收認列改採淨額法，僅會影響營收認列數額，不影響實際業績及獲利認列。若以交易總額推算，中租1月自結合併營收為53億元，年增18％，中國大陸地區營收為年增19％。

中租旗下仲利國際在中國大陸擁有近50個據點。對於新冠肺炎疫情影響，廖英智表示，目前僅武漢分公司尚未復工，需等待官方通知，其他地區分公司均已陸續復工。而往年2月向來為全年最淡月，此次疫情影響程度目前仍在彙整評估中。

(時報資訊)