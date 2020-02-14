東京的70多歲計程車司機13日確診感染，他的岳母住在神奈川縣的80多歲13日死亡後也確診。東京都14日已鎖定司機的感染途徑，應是1月18日偕同妻子參加了在屋形船上舉辦的新年會，船上有武漢出身的工作人員。東京都14日傳出又有兩人與司機有關的人確診感染。

這名計程車司機1月29日發燒，2月6日住院，13日確診。他表示，出現症狀前的2周內沒有接過外國人，也沒去過羽田機場。TBS電視台報導，調查中發現，他曾上屋形船參加新年會，船上有88名日本人，還有武漢出身的工作人員。東京保健所等14日之內將對參加新年會的人及家屬做病毒篩檢。

東京都14日宣布新增兩病例，一是屋形船的工作人員，另一人是計程車工會分部的工作人員。

司機的岳母13日已經死亡，成為日本境內因新冠肺炎死亡的首例。她於1月22日發燒，感覺全身無力，28日上醫院，2月1日被診斷患肺炎後住院治療，但呼吸狀態持續惡化，6日轉院，12日做病毒檢查，13日死亡後才確診為陽性。她最近沒出國，與女兒、女婿並沒有住在一起，感染途徑還在調查中。

日本專家指出，兩人發病時期不同並不代表沒有互相感染的可能性，每個人因體質不同會有的發病早晚的差異，也有可能是計程車司機先感染但沒有先發病。

(中時電子報)