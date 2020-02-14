台中茂谷柑今年首批出口新加坡18公噸，堆高機加緊裝櫃作業。（台中市農業局提供／王文吉台中傳真）

外銷新加坡的台中茂谷柑為「27A」精品等級。（王文吉攝）

台中茂谷柑上月出口8.6公噸到大陸、香港，不料肺炎疫情失控，拖累大陸民生消費，連帶影響茂谷銷陸訂單，許多貿易商仍在觀望。茂谷柑國內銷量也不如預期，農會人士坦言，近期中、南部產季重疊，且民眾恐慌心理，減少旅遊及外出消費，寧願「排隊買口罩」！

台中市茂谷柑種植面積約550公頃，年產量1萬711公噸，主要集中在東勢、和平、石岡、新社等地，受惠於日夜溫差大，農民管理技術佳，因此茂谷柑品質好，產量穩定。東勢區農會今年接獲新加坡訂購茂谷柑60公噸，14日上午將首批18公噸封櫃，下午經由海運出口。

台中茂谷柑在新加坡廣受消費者喜愛，但大陸許多城市採取封閉式管理，造成消費停滯。台中市農業局長蔡精強坦言，去年有貿易商收購1000公噸茂谷柑銷往大陸，今年仍在洽談中，訂單是否增減，還有待觀察，會加強開拓馬來西亞、印尼、汶萊及加拿大等市場。

台中茂谷柑外銷大陸訂單停滯，能否維持往年水準，農會人士持悲觀看法，至於國內市場部分，買氣也不如預期。東勢區農會推廣部主任江國湖表示，肺炎恐慌心理影響國人外出及旅遊意願，近期台中茂谷柑上市，明顯感受到買氣疲弱，通路反應銷量跑得很慢。

外銷新加坡的茂谷柑為「27A」精品等級，目前產地收購價每公斤落在50元左右。農業局指出，肺炎疫情打亂農產內、外銷市場，透過開拓茂谷柑外銷通路，可紓解內需市場供需失衡的困境，也有助穩定國內市場價格，估計可為農民增加每公斤3至5元收益。

(中時 )