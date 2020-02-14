2019新冠肺炎（COVID-19）疫情持續占據新聞版面，不過全球股市連日來，則已出現走穩跡象，台股14日上漲23點、漲幅0.2％，收在11,815點；櫃買指數上漲1.2％，領先站上月線，中小型股相對強勢，多項題材輪流發酵，也帶動個股輪動維繫盤面人氣。

大陸湖北省修改「確診人數」統計方式，一度造成市場擔憂疫情再度擴大，不過在官方多場記者會解釋乃為防範疫情蔓延以及提供更多疑似病患照護，市場擔憂情緒有所緩解，但返工潮是否帶來另一波感染，以及復工情況仍是後勢關注焦點。

14日盤面的台積電、大立光、鴻海、聯發科呈現整理，本土資金積極作多高成長、疫情影響不大的族群，14日高速傳輸族群譜瑞-KY大漲創新高，伺服器族群緯穎、華擎、聯茂、博智、金像電漲勢整齊；光通訊族群聯亞光、聯鈞、眾達-KY皆有轉強跡象。而今年高成長的TWS族群原相、瑞昱最為指標。至於被動元件MLCC、晶片電阻，在復工率不高、供給受限下，也已醞釀對ODM廠漲價，龍頭國巨、華新科有機會受惠。

元大投顧認為，在疫情未明顯趨緩下，指數12,000點關前仍需要時間整理，但因外資賣壓趨緩、融資大幅釋出下，加上外資在期貨淨多單偏多下，大盤籌碼正面，操作上勿隨市場情緒波動、追高殺低。

(工商 )