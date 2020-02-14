老翁出門買口罩遭輾 當場死亡 16:222020/02/14 中時 林和生 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 老翁出門買口罩，卻遇到死亡車禍。(翻攝畫面) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 搶買口罩發生憾事！屏東萬丹72歲楊姓老翁因口罩實名制上路，一早7時準備上門購買口罩，竟與同向聯結車發生擦撞，當場被重車輾壓、傷重不治，楊男妻子獲悉消息趕到現場，難過泣訴，不是才剛出門5分鐘就發生意外。 屏東警分局交通組長蘇文宏指出，事故現場2車都是從和平西路段西往東方向行駛，懷疑是內輪差導致視線屏蔽，楊男先是擦撞車體後倒地，隨即被輾過，駕駛聯結車的郭姓男子並無酒精反應，訊後已依過失致死移送。 (中時 ) #口罩 #屏東 #現場 #聯結車 #老翁 #新冠肺炎 #NCP #台灣 #武漢肺炎 #新型冠狀病毒 #NCP 也許您會感興趣 推薦閱讀 千里送救命藥！滯陸血友病童驚險續命 16:382020/02/10 生活 不畏疫情！內門宋江陣20周年如期登場 17:092020/02/10 生活 7天2片不夠用 手作口罩布套讓醫用口罩延壽 16:222020/02/11 生活 高雄小黃業績掉2、3成 防疫動起來 17:072020/02/11 生活 新冠肺炎請假霧煞煞 一張圖秒懂如何請假 16:592020/02/11 生活 手作口罩布套 台中民眾瘋搶 01:042020/02/12 地方新聞 全球搶口罩 前藍委驚爆「這裡」還有剩？ 10:562020/02/12 政治 醫師籲防疫戴口罩「要有5觀念」 16:052020/02/12 生活 抗疫提升為人民戰爭的背後 04:092020/02/13 論壇廣場 高市防疫人力傳爆肝？ 衛生局澄清：輪班制 14:082020/02/13 生活 社會熱門新聞 扯髮巴頭逼讓博愛座 北捷大媽判… - 社會 楊蕙如開庭 檢狠批「侮辱中華民國」 - 社會 老翁出門買口罩遭輾 當場死亡 - 社會 徐國勇前腳剛走 基隆KTV橫刀刺肺驚濺血 - 社會 三重口罩工廠半夜私賣遭查 鄰居助叫屈 - 萬象 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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