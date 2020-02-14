搶買口罩發生憾事！屏東萬丹72歲楊姓老翁因口罩實名制上路，一早7時準備上門購買口罩，竟與同向聯結車發生擦撞，當場被重車輾壓、傷重不治，楊男妻子獲悉消息趕到現場，難過泣訴，不是才剛出門5分鐘就發生意外。

屏東警分局交通組長蘇文宏指出，事故現場2車都是從和平西路段西往東方向行駛，懷疑是內輪差導致視線屏蔽，楊男先是擦撞車體後倒地，隨即被輾過，駕駛聯結車的郭姓男子並無酒精反應，訊後已依過失致死移送。

(中時 )