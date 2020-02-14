熟悉美國與印度曠日持久貿易談判的知情人士說，在美國總統川普首度正式訪問印度之際，印度提議開放禽肉及乳製品部分市場，試圖達成一項範圍有限的貿易協議。

路透社報導，印度是全球最大牛奶生產國，過去一向限制乳製品進口，以保護8000萬名從事相關產業的鄉村家庭生計。

印度總理莫迪（Narendra Modi）正為了川普於24日至25日的印度之行而傾盡全力，川普這趟行程目的是重建美、印這兩個全球最大民主政體之間的關係。

由於莫迪針對心臟支架及膝蓋植入物等美國醫療設備訂定價格上限，並實施新的數據在地化規定及電子商務限制，川普去年終止印度自1970年代就享有的貿易優惠待遇。根據美國國會數據，印度一直是美國實施數十年來普遍性優惠關稅制度（Generalized System of Preferences, GSP）的最大受益者。

川普的印度之行，讓印度期待他恢復一些貿易優惠待遇，以換取印度降低關稅和其他讓步。

美國是印度的第2大貿易夥伴，僅次於中國，雙方貨物及服務貿易額於2018年攀升到1426億美元的新高紀錄。美國去年對印度有232億美元的貨物貿易逆差，印度是美國的第9大貨物貿易夥伴。

印度政府消息人士表示，印度提議允許美國雞腿、火雞及藍莓、櫻桃等食品進口，還提議把雞腿的關稅從100%降至25%，但美國談判團隊希望降至10%。

消息人士表示，莫迪政府還主動說要開放部分乳製品市場，但要課5%關稅，且有限額。

不過，乳製品進口需要文件，證明產品不是產自食用內臟、血粉或反芻動物組織飼料的動物。

印度政府另提議針對哈雷機車（Harley-Davidson）生產的重型摩托車降低現行的50%關稅。川普特別介意這項關稅，還稱呼印度為「關稅之王」。

但在印度，這類重型摩托車售出的數量不多，因此印度調降關稅以象徵性意義居多。

(中央社)