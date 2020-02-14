目前仍停泊在日本橫濱的鑽石公主號郵輪有10名港人確診感染新冠肺炎，其餘旅客在郵輪隔離。港媒報導，港府正研究包括包機等多個方案，接載船上未感染的港人返港，但仍有待與日本當局商討日期。

據《東網》報導，鑽石公主號上的港人透露，未感染新冠肺炎的人可以留在船上，或上岸隔離至下周三(19日)，但港府連日來與日本當局商討讓未感染人士離開，日方仍未給予明確日子，因此這些人返港時間無法確定。現時有4名入境處人員在當地協助，他們亦掌握需要協助港人的資料，但由於船上不斷出現新感染個案，日本當局亦未開始讓旅客下船檢疫；而特區政府亦需了解船上港人是否希望即時返港，或要再前往其他地點。

滯留船上的香港互聯網協會網絡保安及私隱工作組召集人楊和生接受電台訪問時稱，船上氣氛正常，日本當局今早(14日)宣布會先為高危人士再檢驗。他認為，旅客可選擇上岸，對於住內艙房的人士有好處。在隔離期間，旅客可分批到甲板，但當有人確診後，他沒有到過甲板，因為不想與太多人接觸，擔心受感染。

另因下周三便結束隔離期，立法會議員鄭泳舜促請港府盡快決定是否派包機接回郵輪上的港人，以及他們回港後是否需要再作隔離及檢疫測試等。

(中時電子報)