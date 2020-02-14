青農參考區塊鏈IOT給的數值參考施肥與防災。（楊漢聲攝）

近日天氣不穩定，時冷時熱，不只人類受不了，連稻作也無法忍受，台東縱谷地區部分稻米秧苗出現受不了枯死情況，池上青農魏瑞廷則呼籲農友，要參考氣候及土壤中養分多寡來施肥，避免因低溫秧苗吸收能力有限造成肥傷。

魏瑞廷說，水稻插秧初期受到寒流或冷氣團侵襲，再加上放晴曝曬，「冰火五重天」之下可能使秧苗枯死，需要補植，若是在水稻生育後期的幼穗分化至抽穗期間遇到低溫，也會使水稻發生稻穀不稔、空穗的情形。

另外，魏瑞廷表示，農友為了讓剛插秧的秧苗生長健壯，一般會使用氮素肥料，促進生長，但由於氣溫較低，秧苗吸收能力有限，無法完全消化，有些農民求好心切，會增加施肥量，此時過多的肥料容易導致土壤累積的肥分過高，當土壤肥分過高易造成秧苗肥害。

秧苗罹病嚴重程度與田間氮肥管理有關，預防措施首要為合理施肥，農友施肥時可依據植株生長情形及葉色酌量使用，並藉由病徵判別，精準用藥，可減少防治成本。

至於魏瑞廷則是參考區塊鏈IOT給的數值參考施肥與防災，土壤電導度的高低取決於土壤中的養份多與寡，如果養份高電導度就越高。反之，土壤電導度越低，養份則相對的低。最適合的電導度範圍在0.2至0.5dS／m,如果過高可能就會產生肥害。

(中時 )