「入境檢疫電子系統」即將上路，中央流行疫情指揮中心表示，具有國內電信業者手機門號的旅客只要掃描二維碼、輸入健康資料、接收確認簡訊、出示手機憑證」四步驟，即可快速通關。

為因應新冠肺炎疫情，中央流行疫情指揮中心宣佈，從2月11日起，所有入境台灣旅客須填寫紙本入境健康聲明書，健康聲明書內容包括14天內是否有旅遊史、發燒、呼吸道症狀或咳嗽等症狀。

但先前健康聲明書以紙本方式填寫，旅客完成資料後需要手動輸入系統，再與旅客電話號碼等基本資訊串流，如果遇到需要進行居家隔離、居家檢疫的旅客，從資料輸入彙整到轉達民政單位的時間過長造成空窗期，因此無法即時掌握隔離人口狀況，且日前陸續傳出針對隔離人口發放的專用手機傳出數量不足、里長抱怨電話關心也無法遏止部分隔離民眾四處「趴趴走」等問題。

因此，為提升國內檢疫作業效能及旅客通關速度，指揮中心公布由行政院資通安全處與衛生福利部已共同主導開發「旅客入境健康聲明暨居家檢疫電子化系統（入境檢疫系統）」，近期可正式上線，具有國內電信業者手機門號的旅客掃描郎航空公司櫃台的二維碼後，進入「入境檢疫系統」網站線上填寫健康資料完成，抵台後出示憑證畫面即可快速通關，只有「掃描、輸入資料、接收簡訊、出示手機」四個步驟，也能以資訊化的方式處理資料，將入境健康聲明書電子化，快速完成資料彙整串流。

指揮中心表示系統已經完成，並於日前在部分航班測試，希望航空公司能夠協助宣導，民眾也多加運用，以節省紙本作業，讓防疫更有效率。

指揮中心提醒，未如實填寫入境健康聲明書或拒絕配合，依規定可開罰1至15萬元。

(中時 )