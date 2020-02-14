首批滯留武漢台商日前返台，但第2批包機卻遲遲未有下文。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，我方先前已明確表明防疫優先、弱勢優先的原則，也已提供121位急需返台的名單，隨時可執行，但陸方始終拖延、拒絕合作。

陳時中表示，我方首次提出包機返台任務時，就表達了弱勢優先、派遣醫護及檢疫人員給予充分照顧、明確要求派遣華航協助運輸的要求。陸方堅持以東航執行任務，一再保證保證提供完善的檢疫措施，並確保弱勢優先，我方才鬆口答應。

然而，首批台商返台時，上機的旅客卻出現了一名發燒的個案，陸方未安排專業醫療人員，返回的名單也不符合弱勢優先原則，造成我方相當的爭議。

陳時中表示，目前我方已提供121位急需返台的名單，並要求派遣華航執行任務，華航已做好準備，防疫中心也規劃了一組12位醫護人員同行，以確保登機前、飛航期間的照料嚴謹、周全，隨時可執行任務。經歷多方溝通，陸方仍以各種理由拖延、拒絕合作，也再三堅持以東方航空執行疏運任務。

陳時中表示，首次執行的任務需要改善，若陸方仍依循這樣的模式，不僅風險大，也會造成兩岸的誤會。他強調，為避免傳染風險，疏運安排應按部就班，並檢討後續作業，我方的目的很清楚，就是確保國人健康。

(旺報 )