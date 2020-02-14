對於滯留武漢之台商，衛福部張陳時中今（14）日直言，「家屬心急、我們也急」，大陸以各種理由拒絕我方的建議與規劃，我們感到相當遺憾。陳時中強調，大陸仍持續堅持東方航空載運，若仍依循此溝通模式，除了將使武漢台商背負額外風險，也會損及兩岸關係，我方「對此感到不解」。

近期武漢台商滯留問題，持續延燒，甚至出現台商頻頻「溫情喊話」，陳時中今日召開中央流行疫情指揮中心記者會，對此特別說明。他說，武漢台商首波返台時，我方就已明確表達須優先載運弱勢者，機上也配有我方的醫療、檢疫人員，做好防檢疫的部屬，航程中也可給予旅客充分照顧。同時，我方當時已明確表示希望派遣華航進行運輸。

但是，陳時中說，陸方當時堅持由東方航空載運，並承諾會做好照顧工作，我方勉予同意，不料，事後發現，不僅「機上沒有專業醫務人員」、事後又發現確診案例，甚至返台的台商名單也不符合弱勢優先的原則。

陳時中說，台灣考量「大陸方面正面對新冠肺炎的處理事務繁重、防疫人力吃緊」，因此台灣除了繼續堅持前述原則外，也已經提供121位急需返台之台商名單（慢性病、年長、年幼者）給陸方，同時也明確表達由我方派遣華航專機執行任務，目前華航也已做好準備工作，並已備妥12位醫務人員，「隨時可以執行」。

但陳時中也提到，然而目前經管道溝通，大陸仍堅持東方航空載運，若仍依循此溝通模式，除了將使武漢台商背負額外風險，也會損及兩岸關係，我方「對此感到不解」。

(工商 )