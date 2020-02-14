澳洲自去年9月野火季開始以來，遭逢數十年來最嚴重災情，當地至少有10億的動物葬身火窟，其中受害最嚴重的地區就是新南威爾斯州（New South Wales），慶幸的是澳洲消防官員在13日宣布現在所有火勢都已經受到控制。

澳洲野火延燒將近半年時間，許多人都因此遭受影響一共有2,500棟房屋遭到燒毀，更多野生動物喪失生命，不過上周末開始降雨後，幫助撲面了火勢，也讓消防人員的負擔減輕。

新南威爾斯鄉村消防局則表示，大雨是非常好的消息，經過非常痛苦、疲憊的野火後的好消息，在大雨幫助下，消防員開始可以控制零星野火，但連續大雨也造成了一些麻煩。

強烈的暴風雨襲擊昆士蘭州，不只造成當地交通大亂，還讓一名75歲男子死亡，而當地氣象預報認為，天氣將會持續惡化，侵襲範圍會擴大，新南威爾斯和昆士蘭南部對此，都已經發布了洪水警報。

雖然野火遭到控制，但隨之而來的是洪水，澳洲最近實在有些多災多難，而澳洲國立大學氣候與能源政策中心主任喬佐（Frank Jotzo）認為，大多數的澳洲人將氣候變化可能是人為的問題，希望當局能做出進一步的措施來應對。

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(中時電子報)