台灣5G預計今年下半年正式商轉，亞太電(3682)扶植國內外新創團隊擘劃5G智慧生活藍圖，今(14)日攜手經濟部中小企業處、國內外單位與新創團隊，攜手舉辦「亞太電信5G創育加速器計畫」第二期獲選新創團隊亮相開訓典禮，18支新創生力軍一字排開，大力展現5G通訊技術創新應用。

本次強勢出線的18支新創團隊，現場展示眾多5G通訊創新應用服務解決方案，包含來自台灣、新加坡、泰國、日本與加拿大等極具潛力的國內外新創新星。亞太電表第二期「5G創育加速器計畫」原定目標招募15組，歷經逾三個月的激烈海選下，破例增選出18支頂尖團隊，未來將挹注更多資源，投入智慧製造、智慧醫療、智慧農業、智慧交通、智慧零售、智慧娛樂等6大垂直應用場域，探索更多的5G創新應用服務，其中醫療保健服務團隊「奇翼醫電」，透過智慧穿戴裝置以及APP，偵測使用者的心律與呼吸狀況，未來將加入發燒、咳嗽等偵測模組，即時串連至整合醫療端、政府端、產業端的雲端平台，藉由AI人工智慧及醫師判讀結果，及時發現風險因子，達到預測疾病之目標，如面臨新冠肺炎的嚴峻情況時，當感染人數急遽增加、醫療資源卻有限之下，即可提早知道病情變化，並進行遠端即時評估，除防堵疫情缺口外，更能讓醫療資源效益最大化。

亞太電5G加速器透過母雞帶小雞方式，整合電信服務、NB-IoT網路、及率先全台第一個通過NCC驗證的5G實驗網等豐沛資源，協助引導深具市場潛力的新創團隊，鏈結國際及跨領域平台合作，催化新創產業投資及衍生商機，躍上國際市場，打造5G國際生態鏈。

「亞太電信5G創育加速器計畫」從2018年啟動，持續挖掘國內外極具潛力的新創團隊，向國際展現台灣新創能量，第二期計畫於去年第四季展開，除揭示5G加速器全新LOGO品牌識別，更前往芬蘭Slush、泰國True Digital Park等國際新創大展、新創中心，挖掘海外潛力團隊，未來將持續透過跨領域合作，攜手更多合作夥伴，積極壯大5G生態圈，共創政府、企業及新創三贏局面。

(時報資訊)