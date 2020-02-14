受到新冠肺炎疫情以及元月開工數減少等雙重因素影響，電子代工大廠廣達(2382)、緯創(3231)今天公布的元月營收都出現逾2成的年減。廣達1月營收629.58億元，年減25.9%，緯創1月營收為604.89億元，年減20.13%。

TrendForce今天宣布，下修2020年NB出貨規模，筆記型電腦則由1.624億台下調至1.602億台，修正幅度1.4%。

TrendForce指出，NB下游整機代工廠與品牌廠無疑是本次疫情衝擊的重災區，這些廠商除了因為延後復工損失寶貴的工作天數外，恢復生產後也普遍面臨作業員返工率低，以及各類物料短缺的問題，生產力因而大打折扣。

TrendForce預估，筆記型電腦組裝由於涉及更複雜的關鍵零組件，現階段在包含電池、轉軸、印刷電路板等料件都面臨短缺的影響下，第一季的出貨量將從原先預估的3500萬台大幅下修至3070萬台。

(時報資訊)