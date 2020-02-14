新冠肺炎肆虐，首當其衝的受害產業，應是餐旅業。目前國內已有部分旅行社與旅館、餐廳傳出員工被要求放無薪假，包括藝人大S和夫婿汪小菲經營的「S HOTEL」，及喜鴻旅行社、五福旅遊。

「S Hotel」是遭員工爆料強迫員工簽無薪假或接受遣散，但汪小菲已提出澄清無此事，北市勞動局已介入了解。喜鴻旅行社則是以每周休兩天「武漢疫情假期」之名，目前該旅行社的說法是只是要求員工提早提特休，但無薪假已在研擬中，主要還是看未來疫情的發展。

五福旅遊也同樣表示，是鼓勵員工現階段先安排放特休假，並非無薪假，「鼓勵」員工能夠在3、4月的時候提出休假計畫書。

至於百貨業也是深受其害，目前傳出微風集團將資遣3成人力，不過微風集團澄清，只是單純的人力結構調整。

按目前勞基法規中，並無「無薪休假」說法，因此雇主不是可以片面說要放無薪假就放，需經勞工書面同意才能實施，也就是說無薪假需經勞工協商同意後才能施行，這應該也是目前這些企業都極力澄清並未放無薪假的原因。

(中時電子報)