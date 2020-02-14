新冠肺炎疫情肆虐，重創航空業營運，紛紛祭出減薪、無新假、甚至裁員等措施止血，華航13日公告宣布主管減薪10％，最新消息指出，華航將在16日啟動特殊事假措施，開放員工預先排定，不接受臨時申請。

這波疫情導致亞洲航空業大亂，1月才開航的星宇航空，受到疫情影響，每日3班的澳門航線停飛至3月28日，原訂4月6日開闢之宿霧航線，將規劃延至7月1日正式開航。長榮航空則是10日起，兩岸航線只保留北京、浦東、虹橋、廈門、成都等5航點，其餘全部取消。以上兩家航空公司並未宣布啟動無薪假措施。

華航則是在13日宣布主管減薪10％後，據最新消息指出，啟動特殊事假措施，申請期間自即日到6月底止，每次最多連續申請7天、最多14天，以特休、補休已休畢者為優先，休假期間不給薪資、年資照計。至於原本2月要報到的兩批新進空服人員，華航也在先前公告暫緩報到。

香港方面，國泰航空2月5日由執行長鄧健榮透過預錄影片，要求所有員工在未來幾個月內休 3 周無薪假，台灣灣近600名員工受到影響，說明這次疫情衝擊與2009年金融海嘯一樣嚴重。

香港航空則是11日發布公告，從本月11日至3月期間，每天業務範圍從82個減少到30個，並裁員包括乘務員及空中服務員等400名員工，在港地勤人員從本月17日至6月30日期間，每月至少2周放無薪假，每周工作3日，至於其他的空服員以及機師另有無薪假安排。

此外，南韓的韓亞航空受到80%航線衝擊，因此在11日宣布，飛往大陸航線減班，即日起開始接受機組員申請，2月15日至本月29日期間休無薪假。

至於廉航部份，南韓的濟州航空12日透過內部信宣布，管理團隊削減30%以上的薪資，全體員工啟動無薪假。

(中時電子報)