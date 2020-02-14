開學在即，行政院長蘇貞昌今上午前往新北市鶯歌區，視察權和機械的口罩設備生產新機組，蘇表示，這批產量優先給第一線醫護診所、患者、司機以及警消等，另也分配給高中職以下學校，由教育部發放給地方政府；對此新北市教育局長張明文說明，中央發配的口罩為緊急備用，並非直接發給學生與教職員。
蘇貞昌視察時表示，預計新增60條口罩生產線，從原本工期半年縮減到一個月，最快2月底至3月初，全台每日產能將提升至1000萬片，屆時台灣會變全球產口罩第二多的國家。
蘇貞昌表示，因應2月25日開學，這批口罩部分將由教育部提供給高中以下學校，他已指示教育部長潘文忠，宣導學校不必人人戴口罩，有生病再戴或自行在家隔離，對學生而言也是一個寶貴的機會教育。
新北市教育局長張明文表示，中央發配的口罩，主要作為各校緊急備用，像是保健室的需求等，並非直接發放學生及教職員使用，一切以中央規定為主。
(中時 )
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