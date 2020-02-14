為全面提升淨化市容，員林市公所清潔隊近日將萬年路上的電線桿、燈桿和反光鏡都圍上一層塑膠網。（謝瓊雲攝）

許多鄉鎮市的市區道路兩旁充斥違規廣告物，過度氾濫已成為城市市容景觀殺手，尤其直接塗抹膠水黏貼的小廣告，不只蒐證裁罰耗時費力，清潔隊員清除時也十分麻煩。（謝瓊雲攝）

維護市容，抵制違規小廣告，員林市區電桿穿上「塑」身洞洞裝；184公頃市地重劃後員林市土地飛漲、房市看好，違法小廣告越來越氾濫，在清潔隊長黃吉城建議下，員林市長游振雄決定為市區各重要道路的燈桿、電桿上防護網，全面提升淨化市容。

許多市區電線桿、變電箱，常可見違規小廣告，五顏六色、各式材質，過去埔心鄉公所也曾為了要減少市區違法廣告物，將整根電線桿抹油，成效頗佳，但因不小心觸碰就衣服身上就沾滿難以清洗的油漬，民眾反應兩極。

游振雄表示，違規廣告物已經成為城市景觀殺手，非常有礙觀瞻，讓員林市的市容飽受其害。綑綁塑膠網施工簡單，成本相對低廉，圍網後較不易張貼廣告物，即使被張貼也好拆除，初期以員林市萬年路作為示範道路，未來逐漸規畫推及全市要道。

黃吉城說，2月1日實施後，包括反光鏡、電線桿、燈桿全面穿塑膠網，目前幾乎不見違規廣告物，效果顯著；違規張貼廣告雖有罰則，但依法舉證過程費時費力，呼籲有需求的仲介業者多體恤清潔隊維護市容的用心與辛勞，向公所申請羅馬旗、公佈欄，亦可達廣告宣傳效果。

彰化市公所清潔隊長林群富指出，彰化市3年前就實施電桿圍上塑膠網，與仲介業者鬥智3年來，互有高下，違規廣告物長期來看雖未明顯改善減少，但相比過去塗抹膠水直接黏貼在電線桿上，很難清乾淨，圍上網子後隊員們要清理移除時也更加乾淨快速。

(中時 )