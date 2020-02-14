二月十四情人節，台中市主辦的2020台灣燈會規劃璀璨燈組，浪漫氣氛吸引許多情侶朝聖，市長盧秀燕在臉書分享充滿幸福氛圍的燈區影片，她表示，2020台灣燈會體現了台中這座城市的浪漫，期待能帶給每個到來的朋友歡樂與幸褔，並邀請大家情人節到台中賞燈。

盧秀燕分享的影片內容，有許多情侶到訪台灣燈會必拍的浪漫燈組，更有不少戀人、夫妻手牽手走在如夢似幻的繽紛燈組間，臉上洋溢幸福笑容。

「台灣燈會創造浪漫回憶和幸福時刻」，盧秀燕說，讓平凡的日子充滿驚喜與希望，不論你們的關係是戀人、夫妻或是朋友、家人，在最浪漫的節日裡，我要對你們說：2020愛你愛你！

盧秀燕在臉書發文，獲網友熱烈迴響留言按讚，「特別喜歡今年的燈會，滿滿的幸福，謝謝台中」、「情人節快樂，有你真好」、「看到這樣的景色，真是讓人陶醉」、「祝福天下有情人終成眷屬！燈會真的精彩歡迎來台中賞燈！」、「我台中人~我驕傲，歡迎大家來看花燈」。

市府表示，今晚主展區后里森林園區規劃情人節限定「愛的流星雨」無人機展演，以「浪漫、幸福、愛在台中」為主題，將有情人節快樂字樣、邱比特射箭穿心圖騰等，表演時間除原訂的晚間7時10分，9時10分將再加碼演出，浪漫點亮台中夜空。另無人機展演須視天候條件評估展演完整性與飛行安全，如遇下雨或4級以上陣風，展演延後或取消。

另外，副展區文心森林公園今日至16日一連三天晚間6時至8時，在情人光廊前推出情人節限定活動，只要與情人光廊合照並打卡公開分享，及hashtag「＃2020台灣燈會＃璀璨台中＃文心森林公園＃情人節快樂」，就可獲得愛心棉花糖1串，預計送出1000串，數量有限，送完為止。

(中時 )