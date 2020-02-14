新冠肺炎疫情延燒，台灣迄今確診18例，有基層診所醫師因接觸到確診病患遭居家隔離，消息傳出後，醫界人人自危，看診時都做足準備，除採兩段式看診：門外量額溫、入內再看診，也有耳鼻喉科醫師暫停喉嚨、鼻腔噴藥及蒸汽治療，更有牙科醫師看診時眼罩、口罩與防護衣「全副武裝」上陣，就是怕因近距離、侵入式治療感染病毒，成為防疫破口。

日前在一場醫學會上傳出有基層診所醫師因接觸到新冠肺炎確診個案因而被要求居家隔離，對此台中市疫情指揮中心執行長曾梓展強調，這兩名醫師都不在台中市執業，他也提醒基層醫師看診時要做好自我保護，尤其耳鼻喉科、牙科等需近距離診療患者的醫師，面對 從疫區回來的病人就診，如防疫裝備不足，可協助病人通報1922防疫專線，並請患者直接到醫學中心接受發燒特別門診治療。

而基層醫療診所醫師近日看診也都更加謹慎，多採兩段式或三段式看診，一定在進入診所前先量額溫，並確認近日是否到過疫區或才從國外返國，等確定風險後再請病人入內看診，而不少耳鼻喉科醫師，暫停抽吸鼻涕、喉嚨噴藥與蒸氣等須拿掉口罩的療程。

樂庭牙醫醫師院長魏倫仕表示，該診所在電話預約時就先詢問病患近期的旅遊史，看診當日先量額溫，如有感冒或發燒症狀會請病人先治療感冒，或協助通報1922，入內看診還會再詢問一次，醫師看診時會穿戴眼罩、N95口罩與防護衣「全副武裝」上陣。

(中時 )