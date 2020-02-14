香港電影《麥路人》集合金馬影帝郭富城與香港天后楊千嬅合作演出，由新銳導演黃慶勳執導，故事聚焦在一群無家可歸的流浪漢上，故事角度犀利，大獲好評，更獲得香港金像獎最佳影片等十項提名，郭富城再次強力問鼎影帝寶座，他為戲改頭換面演出生活中的失敗者，演技更見豐富層次，成為本屆影帝大熱人選。

《麥路人》由金馬影帝郭富城、萬梓良，香港影后楊千嬅與鮑起靜等人，力挺香港新銳導演黃慶勳演出。電影故事聚焦在香港的一群邊緣人，被生活催折無家可歸的流浪漢，每到半夜就會在一家速食快餐店留宿過夜，被稱為「麥難民」，這些人逐漸熟識，在面對窮困的無助中相濡以沫，電影真實反應香港的社會問題，獲得好評。

楊千嬅（左）與 郭富城在《麥路人》中一起合作。（圖／華映提供）

郭富城一改華麗面貌，演出社會底層小人物，他透露一看到劇本便感到十分驚豔，「我看到劇本大綱就決定要演出了，特別告訴經紀人沒有任何條件就是一定要演。」他覺得流浪漢的題材是世界性的問題，「全世界都有露宿街頭，無家可歸的人，他們都可能睡在公園或橋下，我覺得以這個題材，在世界都可以獲得共鳴，非演不可。」而香港影歌雙棲天后楊千嬅接到劇本，只想了15分鐘，便決定接演，可見電影劇本深獲兩大演員的肯定。

郭富城全心投入演出，果然再次創下演技高峰，屢獲肯定，強勢問鼎本屆香港金像獎影帝寶座。面對自己及劇組獲得肯定，他說：「好開心知道《麥路人》有金像獎的10項提名，對劇組來説一定是好大的鼓舞。大家用心拍了一部關心社會議題的電影，很不容易。這次得到10個提名，證明大家所付出的努力是值得，不過，我和劇組會以平常心面對，當下最希望世界早日平安。」

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(中時電子報)