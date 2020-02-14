新冠肺炎疫情嚴重肆虐全球，截至14日上午，已有逾6萬起確診病例、超過1400人死亡。英國南安普敦大學（University of Southampton）研究團隊透過大數據分析，模擬1月23日武漢封城前近6萬人的移動路線，報告中更指出，全球至少有382個城市都有武漢人的蹤跡。

據外媒《news.com.au》武漢肺炎大爆發後，中國官員雖在1月23日開始封鎖邊界，無奈為時已晚，而當地市長也指出，有500萬人離開武漢。據了解，大多數民眾是到其他省份或城市遊玩。還有全球其他382個城市，其中以亞洲為多數，也包括了歐、美、澳等地。

不過根據英國南安普敦大學大數據團隊「Worldpop」運用電腦分析，從中國百度、國際航班等數據顯示，有近6萬人從武漢離開，目前可能已擴散到中國大陸以外的382個城市，其中包含至少834位確診病例。

6日「Worldpop」團隊在推特用分析圖指出，受到中國疫情最嚴重影響的主要國際城市預測，目前全球傳播風險最大的城市就是泰國曼谷，第2名是國際貿易頻繁的香港，第3名則是台灣台北。南安普敦大學的人口圖專家表示，目前世界上最高風險的國家及地區，第1名是泰國、第2名是日本、第3名是香港、美國第6名、澳洲第10名、英國第17名，研究人員也針對中國大陸現況將北京、廣州、上海、重慶等城市及廣東、浙江、四川、河南等省分定為高度危險地區。

Worldpop團隊也提醒，因為疫情已大規模爆發，為防止病毒疫情進一步擴散，所有國家都應做好防疫準備，尤其是2到4月期間，中國大陸的高風險城市與世界各地的樞紐城市都應加強篩檢。

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(中時電子報)