為減輕非自願離職失業勞工子女就學負擔，勞動部辦理108學年度第2學期「失業勞工子女就學補助」，只要符合非自願離職的失業勞工資格、失業期間逾1個月以上(即2020年1月18日前失業)、與配偶107年度綜合所得總額在新台幣148萬元以下及其子女就讀於高中職或大專校院具正式學籍者，皆可申請。

根據勞動福祉退休司統計資料顯示，「失業勞工子女就學補助申請 」開辦至今已補助勞工8萬762人，補助子女11萬3440人，補助金額約11億7600萬；而2019年補助勞工4464人，補助子女人數5510人，其中高中申請人數103人，大專院校申請人數為5407人，補助金額約1.1億。

勞動部勞動福祉退休司司長孫碧霞表示，失業勞工子女就學補助之申請資格為符合非自願離職的失業勞工，至受理申請起始日仍未就業，失業期間逾1個月以上(即2020年1月18日前失業)並經核付失業給付者，其與配偶107年度綜合所得總額在新台幣148萬元以下，且至2020年2月17日以前未請領勞保老年給付、未參加政府機關促進就業性質相關措施，其子女就讀於高中職或大專校院具正式學籍者，皆可申請。

孫碧霞指出，就讀公立高中職子女每學期補助4000元，私立高中職子女每學期補助6000元，公立大專校院子女每學期補助1萬3600元，私立大專校院子女每學期補助2萬4000元。

孫碧霞進一步指出，對於獨力負擔家計(例如：離婚、喪偶、配偶身心障礙或罹患重大傷病致不能工作等)或子女有2人以上就讀大專校院的失業勞工，補助金額再加給2成；以同時有2個子女就讀私立大學為例，每名子女可獲得2萬4000元再加2成的補助，為2萬8800元，2名子女合計為5萬7600元，但若依教育部「高級中等學校免學費方案」規定，已免學費者，或已申請其他政府就學補助措施者，不得重複申請本就學補助。

勞動部特別提醒，108學年度第2學期「失業勞工子女就學補助」自109年2月17日開始受理至109年3月20日截止收件，敬請把握。

(中時 )