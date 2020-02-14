房價高掛，單方面籌措購屋資金實屬不易，有意購屋的情侶或是未婚夫妻，雙方會考慮合資購屋，房地產專家指出，許多情侶選擇在婚前一起買房子，作為愛的小屋與愛情保證，但由於沒有婚姻的保障，若想合資置產，建議採取共同登記防止另一半擅自出售，將權利與義務劃分清楚，才能保障雙方權益、避免未來糾紛。

現代社會風氣開放，情侶同居購屋相當常見，詢問度也逐年增高，然而在愛情沖昏頭之下衍生問題也多，甚至為展現愛意只將房屋登記在1人名下，實際上情侶買房後，日後雙方撕破臉鬧上法院的例子屢見不鮮。

全國不動產董事長葉春智指出，實際上確實有許多情侶買房後雙方撕破臉鬧上法院的例子，由於台灣不動產物權採登記主義，建議小倆口合資購屋一定要採取「共同登記」，若只登記在其中一人名下，即便房屋由雙方共同出資負擔，若哪日擅自賣屋也不需要經過對方同意即可處分其不動產，因此應依照出資比例決定雙方所擁有的所有權成數。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡也指出，登記部分若雙方希望能夠保障彼此的權益，欲登記在兩人共同名下時，要先闡明兩人之間的出資比例，同時請代書在建物及土地所有人登記時載明分別持分比例，但須注意，依據土地法第三十四條之一規定，不動產所有權應有部分逾三分之二共有人，便可自行處分不動產，因此在產權持份應充分溝通討論，以免日後為了房屋產權發生糾紛。

全國不動產特約律師林明正建議，除了「共同登記」，也有情侶選擇「借名登記」，不過要注意由於登記者為產權擁有者，仍有其風險，可另外再申請「抵押權設定」或「預告登記」，「抵押權設定」為將不動產設定抵押權給真正權利人作為擔保。

不過，林明正提醒，「抵押權設定」須再繳納房屋總價的千分之一作為行政規費給地政事務所，成本並不低；「預告登記」則為限制所有權，必須要經過對方同意才能售屋，可向地政機關申請，不用負擔行政規費。

住商不動產企劃研究室主任徐佳馨也指出，如果有貸款的情侶們還會面臨到由誰出面借款的問題，多數的銀行都不接受房貸「共同貸款制」，比較建議的做法是由經濟條件較好的一方當「借款人」而另一方則當成「連帶保證人」，一方面可以共同承擔責任，另一方面也可以更有機會以較好的條件借到貸款。

(文章出自富比士地產王)

(中時電子報)