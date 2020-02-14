南投縣埔里鎮虎頭山中心碑跳傘點附近，14日下午2時54分，傳出意外，一名日本籍傘客操作無重力飛行傘時，人傘分離墜落樹林，消防人員尋獲時，發現該員已經明顯死亡！

南投縣消防局據報後，派遣中心碑及埔里消防分隊10人，並群呼義消前往搶救，並通知埔里警方前往現場，確認身分及調查釐清案情。

(中時 )