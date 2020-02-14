埔里虎頭山中心碑 日籍傘客人傘分離墜落身亡 16:452020/02/14 中時 廖志晃 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 埔里是飛行傘運動重鎮，但意外頻傳！（廖志晃攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 南投縣埔里鎮虎頭山中心碑跳傘點附近，14日下午2時54分，傳出意外，一名日本籍傘客操作無重力飛行傘時，人傘分離墜落樹林，消防人員尋獲時，發現該員已經明顯死亡！ 南投縣消防局據報後，派遣中心碑及埔里消防分隊10人，並群呼義消前往搶救，並通知埔里警方前往現場，確認身分及調查釐清案情。 (中時 ) #中心 #埔里 #意外 #虎頭山 #跳傘 也許您會感興趣 推薦閱讀 新冠肺炎疫情升溫 第5屆埔里山城派對馬拉松停辦 16:522020/02/10 生活 寶山籃球場擴建 臨門一腳就差1百多萬 18:382020/02/10 生活 受新冠肺炎影響 新北家扶僅募得7000多元 19:092020/02/10 生活 學測社會科3題送分 考生賺6分 11:002020/02/12 生活 獨》史上首例！今年大學指考延到7月3至5日舉行 11:452020/02/12 生活 研華昆山廠17日重啟部分產能 04:102020/02/13 證券．權證 彰化托嬰中心防疫 王惠美緊盯 04:102020/02/13 地方新聞 桃市打造虎頭山園區為自駕車升級版實驗場域 18:012020/02/13 財經 指考登記志願放榜時間 不變 04:102020/02/14 社會新聞 自駕車聚落 桃園虎頭山築夢 01:162020/02/14 地方新聞 社會熱門新聞 扯髮巴頭逼讓博愛座 北捷大媽判… - 社會 老翁出門買口罩遭輾 當場死亡 - 社會 楊蕙如開庭 檢狠批「侮辱中華民國」 - 社會 徐國勇前腳剛走 基隆KTV橫刀刺肺驚濺血 - 社會 屏大師生不倫戀差34歲惹議 校方將開教評會處分 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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