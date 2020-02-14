台灣燈會，全民一起來！台中市府都市發展局與在地企業合作，打造「浮光沃壤」、「極光迴廊」、「山城之風」等16處不同主題的城市意象亮點，舉辦iVoting網路票選活動。民眾可上網票選心中最喜愛的城市意象亮點，並於「漾台中」粉絲專頁按讚、留言及標記好友，就有機會拿到限量福袋。
市府表示，目前已累積4000多人投票，邀請全國民眾把握機會踴躍參與票選、拿大獎。
今年台灣燈會在台中盛大舉行，為打造台中市獨有的燈會城市意象，市府特別與各大在地企業合作，於台灣大道沿線、台中州廳、府會園道、草悟道、台中火車站舊站前廣場、北屯大坑圓環及海天橋、南屯筏子溪迎賓廣場、大里東明陸橋、神岡岸裡陸橋等地點，打造出包括「浮光沃壤」、「極光迴廊」、「山城之風」等16處不同主題設計的城市意象亮點，期望讓全國民眾透過燈會活動看見台中之美。
都發局指出，為選出最美的台中城市意象亮點，該局特別舉辦「最ㄅㄧㄤˋ台灣燈會城市意象由您做主，IVOTING全民票選活動！」，民眾可自即日起至22日晚上十一時截止，前往台中市iVoting網路票選系統網址票選最喜愛的城市意象，並於市府「漾台中」粉絲專頁按讚，同時留言及標註兩位好友，將抽出10名幸運民眾，可獲得精美限量福袋1份。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。