台灣燈會，全民一起來！台中市府都市發展局與在地企業合作，打造「浮光沃壤」、「極光迴廊」、「山城之風」等16處不同主題的城市意象亮點，舉辦iVoting網路票選活動。民眾可上網票選心中最喜愛的城市意象亮點，並於「漾台中」粉絲專頁按讚、留言及標記好友，就有機會拿到限量福袋。

市府表示，目前已累積4000多人投票，邀請全國民眾把握機會踴躍參與票選、拿大獎。

今年台灣燈會在台中盛大舉行，為打造台中市獨有的燈會城市意象，市府特別與各大在地企業合作，於台灣大道沿線、台中州廳、府會園道、草悟道、台中火車站舊站前廣場、北屯大坑圓環及海天橋、南屯筏子溪迎賓廣場、大里東明陸橋、神岡岸裡陸橋等地點，打造出包括「浮光沃壤」、「極光迴廊」、「山城之風」等16處不同主題設計的城市意象亮點，期望讓全國民眾透過燈會活動看見台中之美。

都發局指出，為選出最美的台中城市意象亮點，該局特別舉辦「最ㄅㄧㄤˋ台灣燈會城市意象由您做主，IVOTING全民票選活動！」，民眾可自即日起至22日晚上十一時截止，前往台中市iVoting網路票選系統網址票選最喜愛的城市意象，並於市府「漾台中」粉絲專頁按讚，同時留言及標註兩位好友，將抽出10名幸運民眾，可獲得精美限量福袋1份。

(中時 )