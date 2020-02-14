警車均天天派人消毒。（翻攝照片／張妍溱台中傳真）

因應新冠肺炎，台中市警五分局率先建立「行政防疫區塊鍊」，結合警察、消防、衛生所3行政單位，跨領域合作擔綱「防疫第2道防線」，警方不僅落實自主管理，甚至採「主動方式」，除測量員警及所有進入警所洽公、案件相關人等民眾體溫，若發現疑似傳染病，立即通報衛生單位。

中市警五分局員警日前分梯次至北屯區四民衛生所取經，了解額溫槍、口罩、酒精消毒正確使用方法，另消防單位以配發高濃度的漂白水（12％）為例，10公升的水加入42．5毫升的漂白水，即可製成消毒水，警車天天派人消毒，員警落實量額溫。

建立「行政防疫區塊鍊」發想人之一的交通分隊長李建興指出，處理交通案件接觸民眾頻繁，當消防救護人員抵達，除將傷者送醫外另依照防疫程序，量額溫並詢問旅遊史，至於陪同傷者的民眾，警方於同時間協助完成防疫程序，做到防疫滴水不漏。

針對新冠肺炎疫情不斷延燒，市警五分局配合消防、衛生單位執行「居家隔離」及「居家檢疫」，列管對象追蹤管理、主動訪視，遇強制安置情況時不坐警車，以消防救護車、人員穿防護衣載送，跨領域防疫觀念互相流通，讓第1線員警學習正確防疫，強化警消醫衛的防疫安全體系。

(中時 )