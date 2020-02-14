中信兄弟啦啦隊Passion Sisters公布今年成員，人數維持去年的16人，不過璇璇因為家庭因素離開隊伍，補進同樣有啦啦隊經驗的中泰混血女神林尹樂（Julie），轉隊後再出發，新球季要為中信兄弟加油。

Passion Sisters7.0新成員Julie因為是混血兒，有深邃的美麗臉孔，她自小就是舞蹈班出生，大學時曾參加過美國芭蕾舞大賽過得優等，2014年至2015年還曾擔任周杰倫亞洲巡迴演唱會的舞者。

2016年至2018年加入中職啦啦隊行列，分別待過統一獅、富邦悍將。去年才因與PS女孩人氣成員峮峮熟識，在峮峮多次邀請下，今年正式加入PS。

除了球員之外，中信兄弟啦啦隊也在2月11日展開春訓，為期四天，不僅鍛鍊體能，也邀請多位專業舞者老師為女孩量身打造多首精彩舞蹈，3月15日的開幕戰，PS也會在球場為中信兄弟應援。

Passion Sisters7.0成員為隊長小安、副隊長Peggy、貴貴、凱蒂、希希、峮峮、短今、笑笑、Landy、白白、晴兒、波波、粿粿、松鼠、畇二，以及新成員Julie。

Passion Sisters7.0有新成員加入。（鄭任南攝）

中泰混血女神林尹樂（Julie）加入中信兄弟啦啦隊Passion Sisters。（鄭任南攝）

(中時 )