陶藝師黃全誠（右）現場導覽介紹陶藝作品。（廖素慧攝）

嘉義市陶藝師黃全誠用溫度變化燒出不同結晶釉陶杯。（廖素慧攝）

苗栗陶藝師徐幸榆把玉山的意境燒成陶藝茶具。（廖素慧攝）

新冠肺炎疫情緊張，衝擊觀光景點人潮變少，嘉義、苗栗的陶藝師，即日起在嘉義市檜意森活村展出「烽火連天」陶藝，至3月4日，在日式歷史建物的懷舊氣氛中，觀賞陶藝更有感覺，希望帶動旅客到此遊園觀光。

嘉義李俊蘭、黃全誠、林慶文、吳珮綺及苗栗張國森、徐幸榆等6位陶藝師，因創作陶藝而結緣，互相觀摩陶作，交流對陶藝的看法，切磋作陶的技術，成為跨越4個世代的忘年之交，更促成6人聯展。

黃全誠是嘉義市蘭潭國中退休老師，退休前就規畫樂齡生活，開始玩陶土，一頭栽進去研究釉色與燒陶溫度的變化，勤做筆記，至今創作陶藝近30年，他說，玩陶是「苦中作樂」，過程很辛苦，又有無比樂趣，每件作品都有故事，回味無窮。

李俊蘭是知名的陶藝家，台南藝術大學應用研究所藝術碩士、東京藝術大學交換研究生，專業創作陶藝20多年，屢次獲獎，他的柴燒陶藝獨具特色，吸引不少玩陶同好跟進創作。

張國森是苗栗山城藝術文化協會理事長，作陶多年，也是陶藝賽展的常勝軍，柴燒作品也是他的拿手功夫。

徐幸榆是茶道老師，進而做手捏壺、創作陶藝茶具組，作品風格表現出台灣的土地風情及茶文化，她喜歡爬山，把玉山的風景意境捏塑入陶藝茶盤茶具組。

文化局副局長林金龍說，新冠肺炎疫情讓許多人減少外出，檜意森活村是開放的戶外園區，陶藝展場是日式歷史建物，歡迎民眾來遊園看展，領略6位陶藝師各有特色的陶藝。

(中時 )