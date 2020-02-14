《國際經濟》新加坡總理李顯龍：新冠肺炎疫情恐使經濟陷入衰退 16:482020/02/14 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新加坡總理李顯龍周五表示，受到新冠肺炎疫情衝擊，新加坡經濟可能陷入衰退，他並表示未來幾季新加坡將面臨重大打擊。 李顯龍表示，至少在接下來幾季，影響是巨大的。「我不能說新加坡是否會陷入衰退，是有這個可能，但經濟肯定會受到打擊」。他表示，新冠肺炎疫情的衝擊已經遠大於SARS疫情。當年SARS疫情在新加坡造成超過30人死亡，全球近800人因此喪命。 新加坡2019年經濟成長率僅達0.7%，創下10年來最疲弱的成長。 (時報資訊) #李顯龍 #新冠肺炎疫情 #陷入衰退 #新加坡 #新加坡總理 也許您會感興趣 推薦閱讀 MWC／新冠肺炎疫情延燒 愛立信輝達宣布退出三星慎重考慮 11:042020/02/10 科技 《日股》憂中國新冠肺炎疫情，日股早盤收跌 12:162020/02/10 財經 《韓股》憂中國新冠肺炎疫情，韓股跌0.74％ 12:502020/02/10 財經 新冠肺炎疫情持續 畢嘉士在家自學兼作公益 16:012020/02/10 生活 新冠肺炎疫情影響 2／13小米10以線上直播發表 16:242020/02/10 科技 新冠肺炎疫情升溫 第5屆埔里山城派對馬拉松停辦 16:522020/02/10 生活 《業績-生醫》新冠肺炎疫情，羅麗芬短期營運有壓 17:392020/02/10 財經 MWC／新冠肺炎疫情燒不停 Sony宣布退出 17:402020/02/10 科技 新冠肺炎疫情擴大、油價續軟 丙烯、EG、SM等報價全面續跌 19:252020/02/10 財經 因應新冠肺炎疫情 龜吼、富基漁市實施每日自主性消毒 22:332020/02/10 生活 財經熱門新聞 獨家》震撼！華航祭特殊事假 開放留停 - 財經 陸復工爆發群聚感染 重慶一公司已封樓隔離 - 財經 - 工商 三星記憶體賺翻了 今年將展開大併購 - 財經 高市占成毒藥！ 華為遇疫情狠摔...竟是少了關鍵點 - 財經 獨家》勁爆！在台30年 保德信人壽將出售 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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