新加坡總理李顯龍周五表示，受到新冠肺炎疫情衝擊，新加坡經濟可能陷入衰退，他並表示未來幾季新加坡將面臨重大打擊。

李顯龍表示，至少在接下來幾季，影響是巨大的。「我不能說新加坡是否會陷入衰退，是有這個可能，但經濟肯定會受到打擊」。他表示，新冠肺炎疫情的衝擊已經遠大於SARS疫情。當年SARS疫情在新加坡造成超過30人死亡，全球近800人因此喪命。

新加坡2019年經濟成長率僅達0.7%，創下10年來最疲弱的成長。

(時報資訊)