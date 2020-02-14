後龍鎮立圖書館響應國際送書日，14日配合情人節，凡到館借2本（含）以上書籍者，就送巧克力。（讀者提供／巫靜婷苗栗傳真）

2月14日除了是西洋情人節，對於喜愛閱讀的民眾，今天也是「國際送書日」，苗栗縣後龍鎮立圖書館響應國際送書日，14日配合情人節，凡到館借2本（含）以上書籍者，就送隱藏版小禮物，用甜滋滋的巧克力和圖書資源，讓情人感情加溫。

活動企畫者楊菀甄，是後龍鎮立圖書館的助理員，她指出，國際送書日 (International Book Giving Day)，源自於美國童書網站Delightful Childrens Books，每逢這天世界各地的人響應節慶，會舉辦送書活動，自2012年開始，將圖書資源分送貧困家庭。

她提到，活動發起出自於大部分生活在發展中國家的兒童，沒有自己的藏書，英國有3成的孩子家中沒有圖書，美國的貧困家庭也有未能負擔購買書籍的個案，因此透過匯集圖書資源，能夠把熱情和關心，隨著書籍，一併送給有需要的孩子。

後龍鎮立圖書館14日除了舉辦「借書送巧克力」的活動，也宣佈自15日起，民眾只要到館借閱8本書籍，就能免費索取1本過期期刊帶回家，楊菀甄認為這是落實圖書資源再利用的方法之一，送書表心意，讓今年的情人節充滿不同意義與書香味。

(中時 )