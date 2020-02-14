麗清(3346)1月合併營收為3.45億元，適逢農曆新年長假致使出貨天數減少，營收月減19％，但受惠於客戶於過年前提前備貨，年增6％。

麗清表示，由於農曆新年長假因新型冠狀病毒肺炎疫情拉長復工時程，使得部分新車款訂單有遞延出貨的情況，受惠於新車應用LED車燈滲透率提升，麗清LED車燈模組產品需求保持一定水準。以目前在手訂單來看，皆無接獲任何客戶取消通知，但由於訂單出貨遞延，且新冠肺炎疫情使得各廠復工狀態受到影響，產能需要時間陸續恢復，將直接對麗清第1季整體營運產生負面影響。

麗清目前上海、東莞廠已完成復產作業及檢疫防護等安全措施，並通過當地政府復工申請，皆於2月11日開工，雖然短期大陸新車銷售市場因疫情而造成負面衝擊影響，但麗清已接獲主要客戶急迫的復工要求、遞延訂單要陸續出貨。同時，麗清也持續密切注意當地疫情即時採取因應措施，並將盡速調配產能配置並有效縮短出貨進度。目前麗清庫存仍足以支應，順產後能快速拉升各生產基地產能稼動率，預期營運第1季落底回升。

(時報資訊)