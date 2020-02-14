中國政府宣示有序恢復正常生產的決心，但投資人對新冠肺炎疫情的發展仍感擔憂，使大盤漲幅受限，周五香港恆生指數收漲0.31%，為27815.6點。國企股(H股)收漲0.26%，為10863.45點。

有色金屬股、醫藥股、地產股走高。創科收漲2.5%，領漲藍籌股。瑞聲跌2.6%，在藍籌中表現最差。

(時報資訊)