《港股》恆指收漲0.31％，創科領漲藍籌股 16:482020/02/14 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 中國政府宣示有序恢復正常生產的決心，但投資人對新冠肺炎疫情的發展仍感擔憂，使大盤漲幅受限，周五香港恆生指數收漲0.31%，為27815.6點。國企股(H股)收漲0.26%，為10863.45點。 有色金屬股、醫藥股、地產股走高。創科收漲2.5%，領漲藍籌股。瑞聲跌2.6%，在藍籌中表現最差。 (時報資訊) #收漲 #31 #創科 #領漲 #藍籌股 也許您會感興趣 推薦閱讀 滬指六連陽 創指收漲1.31％續創逾三年新高 15:312020/02/10 財經 《韓股》電池股領軍，韓股收漲1％ 15:572020/02/11 財經 恆生指數漲逾300點 吉利大漲5.7％ 17:542020/02/11 財經 避險情緒略緩 人民幣縮量收漲 20:102020/02/11 財經 陸股連6日收漲 確診病例下降提振人氣 20:112020/02/11 財經 台積電領漲 帶動台股連兩天反彈 09:202020/02/12 財經 《日股》軟銀勁揚，日經指數收漲0.74％ 15:402020/02/12 財經 《港股》疫情擔憂緩解，恆指收漲0.83％ 16:482020/02/12 財經 《盤後解析》大型股無力，台股量縮收漲0.14％ 14:492020/02/13 財經 《韓股》國內疫情穩定，韓股收漲0.48％ 15:572020/02/14 財經 財經熱門新聞 獨家》震撼！華航祭特殊事假 開放留停 - 財經 陸復工爆發群聚感染 重慶一公司已封樓隔離 - 財經 - 工商 三星記憶體賺翻了 今年將展開大併購 - 財經 高市占成毒藥！ 華為遇疫情狠摔...竟是少了關鍵點 - 財經 獨家》勁爆！在台30年 保德信人壽將出售 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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