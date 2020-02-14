根據愛奇藝台灣站數據顯示，今年春節連假結束後，愛奇藝台灣站全站流量不僅仍維持著春節期間的表現，隨著教育部陸續宣布各級學校延後開學，上周（2／3－2／9）進站人數及流量更是攀上新高點，全站流量相較春節期間再度成長超過20％。

值得注意的是，以往流量表現最佳的戲劇、綜藝頻道並無明顯增幅，反而是以青少年及兒童為目標族群的相關頻道皆迎來一波明顯的漲幅，動漫頻道流量更是一路直線成長，較春節期間大幅成長40%、該頻道觀影時長亦成長了45%，不論是流量或是觀影時長的成長幅度皆為全站之冠，其中人氣動漫《鬼滅之刃》的流量相比較過年前一周更是大漲78%，甚至一度超越強檔韓劇、陸劇，登上全站流量排行榜冠軍。

除了動漫頻道外，兒童頻道及電影頻道流量也分別成長了20％－30％，為成長第二及第三高的頻道，顯示此期間愛奇藝台灣站湧進了大量的年輕族群，且觀影的時間及黏著度也都更甚以往，推測是因年假結束，上班族皆已開工，因此以上班族女性為主要族群的戲劇及綜藝頻道成長趨緩，而青少年、學生族群及兒童則因延後開學，在各方呼籲減少外出的情況下，轉而投入了大量的時間在觀看影音內容。

愛奇藝台灣站站擁有豐富動漫及兒童影音內容，並設有兒童護眼機制及定時關閉功能，若家長擔心孩童過度觀影，可設定固定的觀影時長或是當集播畢即關閉，並開啟護眼模式，當孩子眼睛與螢幕距離小於40公分時，螢幕便會暫停播放、出現提醒標語，確保孩童在適當的觀影環境中安心追劇、快樂成長。

動漫頻道TOP 5：1.鬼滅之刃、2.航海王 One piece、3.寶可夢 太陽＆月亮、4.黑色五葉草、5.獵人。

兒童頻道TOP 5：1.阿奇幼幼園、2.汪汪隊立大功、3.Hello Carbot衝鋒戰士、4.粉紅豬小妹、5.新幹線變形機器人

電影頻道TOP 5：1.黑魔女2、2.變形金剛5：最終騎士、3.沉默的目擊者、4.物怪、5.證人（2019）。

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