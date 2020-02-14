擁有百萬粉絲的圖文創作家Cherng，以主打懶散、厭世的國民吉祥物「馬來貘」，今年2月正式宣告插旗泰國，首度和泰國曼谷具規模的購物中心Siam Center聯手舉辦「Siam Center Presents Love of Siam with Laimo」情人節快閃特展，因應情人節一改以往黑白簡約風格，改成大片粉紅色的基底，搭配愛心、氣球、甜點等少女系素材，馬來貘更插上翅膀拿起弓箭化身「愛神邱比貘」。

馬來膜進軍泰國，因應情人節快閃活動，化身「愛神邱比膜」。（華研國際提供）

現場打造成大型粉紅迷宮，包括有來貘萬花筒、來貘傳情便條牆、來貘愛之傘及來貘甜點快閃店等，吸引民眾前往拍照的打卡熱點。Cherng在開幕記者會上分享心情：「我覺得很不可思議，能夠帶著馬來貘來到這麼國際化的購物中心，就象徵我真的讓馬來貘躍上國際了。」Cherng也大秀苦練的泰文，跟泰國的朋友們自我介紹，開幕當天更有泰劇《與愛同居》的Mew和Gulf螢幕CP現身站台揭幕。

馬來膜作者Cherng抓緊空擋體驗泰國特有的嘟嘟車。（華研國際提供）

Cherng也受邀參加台灣觀光局駐曼谷辦公室的「馬來貘台灣觀光牆面」啟用活動，除了接受當地媒體訪問互動，更現場教學快速畫出「馬來貘」，此行短短三天時間，Cherng也抓緊空擋時間，體驗泰國特有的嘟嘟車，並大啖泰國美食，並前往曼谷知名華藍蓬寺拜拜，祈求身體健康平安，期許自己在泰國的發展可以順順利利。

圖文創作家Cherng進軍泰國發展，前往曼谷知名華藍蓬寺拜拜，祈求身體健康平安，期許發展順利。（華研國際提供）

為期一個月的「Siam Center Presents Love of Siam with Laimo」情人節快閃展將展至3月1日。2020上半年馬來貘將販售泰國版的動態LINE貼圖、也計畫與泰國當地插畫家合作，設計聯名限定商品。

(中時 )