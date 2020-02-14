福原愛與攝影師篠山紀信對談。（嵌入自福原愛臉書粉專）

前奧運桌球好手福原愛出新書《不管怎樣的哭法，我都準備好了》，不但披露她不曾對外說過的內心世界和想法，配合國際級攝影大師篠山紀信捕捉的精美寫真，還首度嶄露其繪畫天賦。有趣的是，小愛謙稱自己的插畫只是「日本小學生的程度」，竟嚴重打擊了經紀人的自信心。

「其實我從來沒有覺得自己超會畫，但經紀人說我真的畫的很好，出書的時候就試試看了。」福原愛在臉書粉絲團披露，有一次大家又稱讚她的插畫很好，經紀人則說自己不會畫畫，小愛解釋：「可是這真的是日本小學生都可以畫出的程度欸！」讓經紀人狂笑無言的說：「所以我連小學生都輸嗎…」

福原愛趕緊再次解釋：「我不是那個意思啦…」看到小愛的善良和可愛，心碎滿地的經紀人大概也只能含淚接受了。

福原愛的新書已經開賣，看到友人拍攝新書在書店鋪貨的布置，小愛開心的說好漂亮，「上面還有我自己畫的插畫，謝謝書店和出版社❤，大家有看到漂亮的布置可以拍下來～」適逢新冠肺炎疫情，善良的福原愛也提醒粉絲，出門買書記得勤洗手保護自己，如果不能出門，「網路上也可以買到！」

福原愛的插畫相當可愛。（福原愛臉書粉專截圖）

福原愛首度嶄露繪畫天賦，在新書收錄11幅親繪插畫手稿。（三采文化提供）

(中時 )