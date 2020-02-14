聽聞市議員羅廷瑋分送次氯酸水，許多民眾紛紛帶著不透光容器來分裝。（馮惠宜攝）

85℃北中南共28間直營門市，免費提供一桶20公升消毒用次氯酸水（100PPM），民眾可以自備乾淨不透光容器自行取用，每人每日限領300ML。（85℃提供／台中馮惠宜傳真）

新冠疫情蔓延中，口罩、消毒酒精一物難求，這些稀罕的防疫物品也成為最搶手的情人節禮物，而在防疫物資缺乏下，連鎖飲料店85度C以及市議員羅廷瑋紛紛分送號稱殺菌率99％的次氯酸水，也成為今年情人節最貼心的禮物。

就在情人節開始，85℃北中南共28間直營門市，免費提供一桶20公升消毒用次氯酸水（100PPM），民眾可以自備乾淨不透光容器自行取用，每人每日限領300ML，85℃公關副理鐘靜如也提醒氯酸水僅適用於居家環境清潔消毒，使用時需戴手套，如擦完桌面後必再用清水擦拭及抹乾，不能食用，請放在陰涼乾燥處及兒童拿不到的地方，避免高溫陽光照射，盡量於14天內用完。

而台中市東南區市議員羅廷瑋有鑑於新冠肺炎疫情在全球發燒，國內繼口罩限購、酒精搶購後，民生消毒用品也是奇貨可居，許多民眾尤其對於居家環境清潔與消毒都變得格外謹慎，也因此「次氯酸水」備受關注，但其實許多民眾不知哪裡可以取得，或是因為上班上課等等無法撥空去取，所以羅廷瑋決定以宣傳車方式巡迴東南區各里宣傳兼發放。

羅廷瑋說，起初只是分送給社區，沒想到索取如此熱絡，沒多久時間就發送完畢，甚至有民眾因沒拿到次氯酸水而發生口角。所以再與廠商爭取後，取得足夠的增量，並且這次決定利用大聲公宣傳贈送，讓更多人能夠受用。

他指出，特別選情人節在眷村社區發放次氯酸水，希望長輩們和小朋友們都能有乾淨無虞的環境，能有健康強壯的身體，就是對抗病毒最好的方式，也是送給大家最好的情人節禮物。

因應疫情85℃門市架上麵包販售時會用透明塑膠覆蓋，或是逐一個別套袋包裝，若是不想外出，也可以使用85 Cafe APP線上點餐外送功能，單筆消費滿200元（含）免外送服務費，就有專人送餐到府。（85℃提供／台中馮惠宜傳真）

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