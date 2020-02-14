航警局14日破獲大麻走私案，4名嫌犯將大麻花夾藏在濾水器濾心內，以快遞包裹從美國寄至台灣，共起出第二級毒品大麻花共2247公克。

航警局表示，去年12月間安檢大隊會同海關，在桃園機場執行X光檢查任務時，發現1個以私人衣物名義申報的包裹有異，開箱後只見幾支濾水器濾心，敲開後發現內藏高品質的大麻花，共926公克。

航警隨後循線追查，並逮捕準備收貨的陳姓嫌犯，以及共同策畫運毒的紀姓及蔡姓嫌犯，並起出已經分裝好的大麻花121公克，以及磅秤和分裝工具等證物。

3名嫌犯落網後，專案小組仍持續追查幕後共犯，結果循線得知吳姓主嫌將以相同手法再次從美國「進貨」，接著在1月10日順利攔截運毒包裹，內有4支夾藏大麻花的濾水器濾心，共1200公克。

警方掌握證據後，立即拘提吳嫌到案，並與其他3名共犯依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

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(中時 )